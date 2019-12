Causa (persa) agli USA

Le autorità siriane si stanno preparando a presentare una causa contro gli Stati Uniti, rei di essersi indebitamente appropriati delle risorse petrolifere del Paese. A riferirlo è il consigliere del presidente Bashar al-Assad.

"Le autorità della Repubblica Araba di Siria stanno esplorando le opzioni su quali misure legali possono essere prese a livello internazionale per denunciare gli Stati Uniti perché rubano petrolio siriano e violano la sovranità della Siria".

Precedentemente, il presidente Donald Trump, con l'Operazione turca "Fonte di Pace" nel Nord-Est della Siria ancora in corso, aveva dato l'ordine di ritirare la maggior parte degli effettivi dispiegati nella regione, trasferendoli nel vicino Iraq.

Da allora, in Siria, è rimasto un contingente più ridotto di soldati, ufficialmente allo scopo di supportare le formazioni curde a proteggere i siti petroliferi.

Il presidente siriano Bashar al-Assad ha denunciato ripetutamente "il furto di petrolio" perpetrato da parte di Washington, accusata dal leader siriano di rivenderlo poi alla Turchia.

In un'intervista risalente al mese di novembre, lo stesso Trump aveva confermato la sua 'passione' per il greggio, confermando che le forze armate americane sarebbero rimaste in Siria proprio per impadronirsi delle fonti petrolifere.