Gli Stati Uniti non hanno quasi alcuna leva sulla Russia e sulla Germania per impedire il completamento del progetto Nord Stream-2, scrive Bloomberg facendo riferimento a due alti funzionari dell'amministrazione statunitense. Secondo loro, Washington riconosce il "fallimento di molti anni di sforzi" per impedire la costruzione di un gasdotto, che gli Stati Uniti considerano una minaccia alla sicurezza europea.