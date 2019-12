Polizia ceca, sì, ma ci sente bene

Il Ministero degli interni ceco ha proposto un nuovo disegno legge che consentirebbe di raccogliere dati personali dei cittadini sul loro orientamento politico, sessuale, religioso e sulla loro appartenenza sindacale in un unico database.

Secondo le forze dell'ordine, la nuova misura aiuterà a rintracciare i potenziali terroristi e i loro simpatizzanti nelle prime fasi della radicalizzazione.

Ma questa non è un'interferenza con la privacy dei cittadini? Sputnik ha parlato dell'iniziativa del Ministero degli affari interni ceco con il parlamentare del partito ceco “Libertà e Democrazia Diretta” Karla Margikova.

“Mi sembra che il motivo principale sia quello di mettere a tacere le persone scomode e allo stesso tempo eliminarle agli occhi della società, che è l'obiettivo numero uno in politica. Se la polizia deve raccogliere dei dati come l’orientamento politico, la religione, l’appartenenza al sindacato e persino l’orientamento sessuale, questo mi fa pensare che tali dati possano essere usati per screditare questa persona, eliminarla agli occhi della società e, nel peggiore dei casi, per ricattarla se finiscono nelle mani sbagliate. Chi importa l'orientamento sessuale di questa o quella persona?”, si сhiede Marzhikova.