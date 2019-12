Schnell, Schnell! Arbeit macht frei!

Lo ha riferito a Sputnik l'uomo d'affari russo Viktor Bout, che sta scontando una pena di 25 anni in una prigione americana.

"Puoi lavorare in una prigione per tenerti occupato. La maggior parte dei prigionieri che lavorano in una prigione federale Marion sono impegnati nella produzione dei componenti per i missili Tomahawk, ci sono diversi impianti che producono questi missili. Pertanto, probabilmente decollano la metà delle volte", ha detto Viktor Bout.