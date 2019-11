Desiderio INNATO

L'attività militare della NATO nell'Artico, in cui l'alleanza trascina Paesi non regionali, aumenta la tensione politica e militare, ha dichiarato Nikolai Korchunov, ambasciatore generale del Ministero degli affari esteri russo per la cooperazione internazionale nell'Artico.

"L'internazionalizzazione dell'attività militare nell'Artico, aggravata dall'aumento delle azioni nella regione delle forze NATO, sta diventando una tendenza sempre più evidente che causa tensione politico-militare", ha affermato.