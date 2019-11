Non rispettiamo che non rispetti che noi non rispettiamo

I ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito si sono dichiarati in una nota ufficiale estremamente preoccupati per le ultime dichiarazioni dell'Iran sull'arricchimento dell'uranio e sull’intenzione delle autorità di Tehran di non rispettare il trattato sul nucleare iraniano stracciato in maniera unilaterale dagli stessi Stati Uniti.

I ministri degli Esteri hanno sottolineato "l'importanza della piena attuazione del trattato PAGC da parte di tutte le parti" ed espresso "determinazione a proseguire tutti gli sforzi per mantenere un accordo al servizio degli interessi di tutti".

"L'Iran deve immediatamente tornare al pieno rispetto dei suoi obblighi ai sensi del PACG. Esortiamo inoltre l'Iran a cooperare pienamente con l'IAEA all'interno del PACG e in conformità con tutti i suoi obblighi", afferma il comunicato.