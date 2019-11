Pentagonia

Commentando le intenzioni degli Stati Uniti d'America di stabilire delle basi in Siria per "garantire la sicurezza" dei siti petroliferi presenti in loco, il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che tali aree dovrebbero essere invece controllate dal legittimo governo siriano presieduto dal Bashar al-Assad.

Le dichiarazioni del Ministero degli Esteri arrivano dopo l'annuncio di ieri da parte di Washington circa il fatto che i lavori di costruzione di due basi militari americane sono in corso nella provincia siriana Deir ez-Zor, nella parte orientale del Paese.

Tale azione è stata aspramente criticata da Mosca, con il viceministro degli Esteri, il quale ha definito la costruzione di basi militari degli USA al fine di controllare i siti petroliferi una violazione delle leggi internazionali.