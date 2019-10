Armi distrattive americane

Ha specificato che Washington ha modernizzato i suoi sistemi nucleari, alcuni tipi di nuove armi saranno mostrati al pubblico, altri no.

"Stiamo costruendo sottomarini, in modo che nessuno possa nemmeno pensarci, geniali. Spero, Dio non voglia, che non dovremo usarli mai, ma stiamo facendo quello che dobbiamo", ha concluso il leader americano.

Commentando la dichiarazione del presidente statunitense, il Cremlino ha osservato che Mosca sta monitorando attentamente le attività di Washington in questo settore.