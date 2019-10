È una faccenda molto Siria

"Il problema dei profughi si può risolvere solo in collaborazione con governo siriano".

Uno dei partecipanti alla conferenza sulla crisi siriana, organizzata lo scorso fine settimana ad Istanbul dal Partito Popolare Repubblicano all'opposizione in Turchia, il giornalista siriano di origine armena Sargis Kassargian ha sottolineato in un commento per Sputnik che il problema dei profughi può essere risolto solo attraverso sforzi congiunti dei protagonisti dello scacchiere internazionale con le autorità siriane.

"Il problema dei profughi non può essere risolto solo attraverso gli sforzi di Turchia, Iran, Russia o Unione Europea. E' risolvibile solo tramite azioni coordinate di queste pedine con il governo siriano".