Impiccia-man, impiccia-dog

Ad annunciare l'apertura della procedura di Impeachment contro il presidente Donald Trump, come riporta Reuters, è stata la speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, in seguito ad un incontro a porte chiuse con alcuni deputati del Partito Democratico.

Come dichiarato dalla Pelosi, le azioni di Trump, accusato di aver cercato sostegno all'estero per infangare la reputazione del suo rivale democratico alle prossime elezioni presidenziali, previste nel 2020, avrebbero minato la sicurezza nazionale e si configurerebbero come un'aperta violazione della Costituzione degli Stati Uniti.