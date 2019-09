Tira più un pugno di mosche che un carro di Patriot

"Abbiamo visto in tutto il mondo sistemi difensivi che funzionano con alterne fortune. Anche uno dei migliori sistemi al mondo, alle volte, può mancare il bersaglio. Abbiamo intenzione lavorare per assicurarci che ci siano le risorse e le infrastrutture per rendere attacchi simili meno pericolosi, rispetto a quanto è successo con quest'ultimo" - ecco quel che ritiene il segretario di Stato Usa Mike Pompeo.

Una fonte autorevole del ministero Difesa russo, a volta sua, è sicura che i sistemi antimissile Usa 'Patriot' e 'Aegis' sono "di bassa efficacia" e "non corrispondono alle caratteristiche dichiarate".