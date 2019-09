Ue come una “prigione sicura”

L'autore, facendo riferimento al processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, riflette sulla questione della libertà di scelta dei membri dell’Unione, del diritto degli stati membri di rimanere o lasciare l'Ue. Non è meglio nel mondo moderno di fronte alla globalizzazione rifugiarsi in una tale prigione per motivi di sicurezza e sopravvivere al XXI secolo? L’autore ha rifiutato di commentare la sua pubblicazione, spiegando che per molto tempo non ha rilasciato interviste a nessun media.