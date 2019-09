Esperto: le dimissioni del Segretario americano per la Sicurezza nazionale John Bolton non avranno un impatto significativo sulle politiche del Paese in Medio Oriente

Le dimissioni del Segretario americano per la Sicurezza nazionale John Bolton non avranno un impatto significativo sulle politiche del Paese in Medio Oriente, dal momento che questi non ha comunque avuto un ruolo significativo nel prendere decisioni di recente, ha detto Shadi Abdel, esperto di studi strategici.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva detto martedì di aver chiesto al suo consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, di dimettersi a causa di disaccordi su una serie di questioni importanti. Bolton, a sua volta, aveva comunicato di aver deciso di dimettersi spontaneamente.

"Le dimissioni di Bolton non avranno molto impatto sulla politica estera degli Stati Uniti, perché recentemente non è stato un vero giocatore", ha detto l'esperto di questioni mediorientali.