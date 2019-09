‘Radical’ Chic

Gli Stati Uniti stanno cercando di risolvere il problema della legittimità della propria presenza in Siria temporaggiando.

L’esperto turco in materia di sicurezza e lotta al terrorismo, Metin Gurjan, in un commento per Sputnik sulla situazione nella regione della zona di sicurezza pattugliata congiuntamente da USA e Turchia ha evidenziato che Washington e Ankara sarebbero sostanzialmente riuscite a raggiungere un accordo su un'operazione congiunta a est dell'Eufrate, ma solo a patto di "creare un meccanismo che crei fiducia tra le parti".

Commentando la dichiarazione di Erdogan secondo cui gli Stati Uniti agirebbero nella regione nell'interesse dei distaccamenti curdi dell'YPG e temendo che l’accordo con Washington possa non venire rispettato, la Turchia inizierà l'operazione unilateralmente ma, l'esperto ha osservato, come nel caso dell’operazione Euphrates Shield, senza supporto aereo tale operazione potrà portare a conseguenze negative. Secondo Gurdjan, gli Stati Uniti starebbero cercando di risolvere il problema della legittimità della propria presenza in Siria dopo la distruzione dell'ISIS con l'aiuto di tattiche temporeggiatrici e distraendo l'attenzione degli alleati.