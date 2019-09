Gli Stati Uniti ritengono inutile la zona di sicurezza turca in Siria

Il Generale americano Joseph Dunford ha affermato che il controllo indipendente di Ankara sulla zona di sicurezza in Siria non servirebbe gli interessi comuni degli Stati Uniti e della Turchia.

“La Turchia ha legittimi problemi di sicurezza al confine con la Siria, siamo in costante dialogo con loro, abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane. È stato raggiunto un accordo sull'istituzione di un centro operativo congiunto in Siria. Abbiamo la capacità di affrontare le preoccupazioni della Turchia. C'è la possibilità che loro stessi vadano in Siria ma questo non sarà utile per i nostri interessi comuni ”, citano i media russi.

Le forze militari di Turchia e Stati Uniti il 7 agosto avevano deciso di istituire un centro operativo congiunto in Siria. Il 12 agosto, il primo gruppo di truppe statunitensi arrivò nella città turca di Sanliurfa, a 50 km dal confine con la Siria, per lavorare in questa struttura. Il centro è stato organizzato dai due Paesi per attuare un piano per creare una zona cuscinetto nel nord della Siria, dove i rifugiati siriani avrebbero opportunità di tornare dalla Turchia e che diventerebbe una cintura protettiva per il confine turco. Ankara insiste sul fatto che il controllo sulla zona di sicurezza pianificata dovrebbe essere fornito esclusivamente dalle forze armate turche.