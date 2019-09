Il diavolo veste Samsung

A partire dal 6 settembre, il modello sarà disponibile in Corea del Sud e, successivamente, in molti altri Paesi del mondo, tra cui Francia, Germania, Singapore, Gran Bretagna e Stati Uniti.

"Con l'opzione 5G in alcuni paesi, i consumatori saranno in grado di accedere al futuro alla massima velocità di rete disponibile", afferma il rapporto dell’azienda che afferma anche che il nuovo Galaxy è stato progettato per ispirare nuove esperienze: una volta piegato infatti il suo schermo può suddividersi in due sezioni display e si potranno svolgere più attività contemporaneamente.