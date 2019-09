Facebook si preoccupa per i "mipiace-dipendenti": intende di nascondere agli utenti il numero di like, che rimarrà visibile solo all'autore dei post.

Dopo Instagram, anche Facebook inizierà a nascondere il numero di "mi piace" ai post. La ragione per cui è stata avviata questa innovazione è quella di disincentivare le forme di dipendenza dai "mi piace". Chi riceve pochi like potrebbe autocensurarsi, non ritenendosi all'altezza degli altri utenti del social o temendo di essere preso in giro per non avere abbastanza followers.