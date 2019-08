E che ‘lo sforzo’ sia con te

"Abbiamo la capacità di rilevare e distruggere qualsiasi missile lanciato nella direzione degli Stati Uniti. Questo comando assicura che nessuno può mettere in discussione o minacciare il dominio americano nello spazio. Perché sappiamo che il modo migliore per prevenire i conflitti è prepararsi alla vittoria", ha detto il presidente statunitense.

L'ordine per la creazione delle forze spaziali dato dal Presidente americano risale al giugno 2018. Sotto questo comando vi saranno 87 unità e divisioni. Per l’anno 2019, sono stati già stanziati 12 miliardi di dollari per sostenere il nuovo tipo di forze armate.