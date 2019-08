Il vaso di Pandora è stato aperto

"Per quanto riguarda il test di missili non nucleari a medio raggio da parte degli americani, in realtà, questa notizia è arrivata ieri durante l'incontro dei due presidenti, Putin e Macron, e il presidente russo ha osservato che tali test dimostrano ancora una volta che gli americani stavano lavorando per smantellare il Trattato INF fin dall'inizio, che gli americani lo stavano preparando fin dall'inizio", ha detto Peskov ai giornalisti.

"Ciò testimonia ancora una volta che non è la Russia, ma sono gli Stati Uniti che, con le loro azioni, hanno portato alla fine del Trattato INF", ha aggiunto Peskov.