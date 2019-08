Le Colonne d’Ercole

Poco prima, sullo sfondo delle voci relative all'imminente rilascio della nave, gli Stati Uniti avevano lanciato un appello per ottenere il controllo dell'imbarcazione in base "ad una serie di accuse", che il governo di Gibilterra aveva promesso di prendere in considerazione.

Tuttavia il giudice della Corte suprema di Gibilterra Anthony Dudley ha negato le voci su un'istanza statunitense per prendere il controllo della nave. "Non ho nulla", ha riportato le parole del magistrato il corrispondente del Gibraltar Chronicle.

"Non ci sono istanze riguardo la richiesta degli Stati Uniti per l'assistenza giudiziaria."