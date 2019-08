L’amore è eterno finché dura

La dichiarazione arriva dall'ambasciatore americano in Germania, Richard Grenell, che tramite un post su Twitter ha dichiarato che “è offensivo supporre che i contribuenti statunitensi continueranno a pagare per oltre 50.000 americani (delle truppe USA) in Germania, mentre i tedeschi possono spendere il loro surplus di bilancio in programmi nazionali".

I commenti di Grenell indicano l’impazienza del presidente americano davanti alla resistenza della Germania nell’incrementare al 2% del PIL la spesa militare del paese.

Il piano finanziario tedesco per la difesa vede un incremento all’1.37% l’anno prossimo con una riduzione all’1,24% nel 2023.