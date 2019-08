Il Pentagono ha reso noto un rafforzamento della rete sotterranea dell'ISIS in Siria e Iraq.

L'ISIS, la cui sconfitta in Siria e Iraq è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, negli ultimi mesi ha rafforzato e ampliato la sua rete sotterranea. È stato rivelato dal rapporto dell'ispettore generale del Pentagono Glenn Fine, dedicato all'operazione Unshakable Determination, che gli americani e i loro alleati hanno perseguito in Medio Oriente per cinque anni.