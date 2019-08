Tranquilli, ‘amici’ come prima

Quindi il 19 aprile The Guardian ha pubblicato questa foto di Sputnik nella sua collezione Fake or for Real su Instagram. Il giornale ha classificato così l'immagine come fasulla, citando l'opinione di alcuni esperti americani che avevano affermato che la foto era stata modificata.

"Se si ingrandisce la foto, si notano evidenti segni di montaggio sulla guancia di un uomo", ha detto la pubblicazione.

Nel frattempo, Sputnik ha dimostrato che l'istantanea è autentica pubblicando la sua fonte con tutti i metadati. Tuttavia, il Guardian ha impiegato diversi mesi per ammettere di aver sbagliato.