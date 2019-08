A.A.A. Servitori cercasi

Il Dipartimento militare americano è alla ricerca di appaltatori per schierare grandi forze nell'Unione Europea. La domanda è stata pubblicata sul sito ufficiale degli appalti pubblici statunitensi a luglio e viene aggiornata regolarmente.

Secondo il documento, uno dei tre dipartimenti del Pentagono - il Dipartimento dell'Esercito - intende concludere un contratto per il trasporto commerciale di persone e carichi militari pesanti per l'unificazione operativa dell'esercito americano in Europa (United States Army Europe, Esercito degli Stati Uniti Europa o USAREUR).

Lo scopo del contratto è garantire la rapida ridistribuzione e dispiegamento delle truppe, nonché il sostegno dei trasporti per le principali esercitazioni militari. Gli allegati indicano chiaramente percorsi, valichi di frontiera, punti doganali, direzioni principali e distanze in quasi tutta l'Unione Europea, dal Regno Unito fino agli Stati baltici che saranno oggetto di fornitura e servizi.