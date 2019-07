Corpi speciali

L’agenzia logistica di difesa del Pentagono sta cercando un’azienda per “uno studio sui mercati del Circolo polare artico con i relativi rapporti” per uno scopo ben preciso.

Gli USA vogliono studiare le regioni del Circolo polare artico. Tra le regioni che ritiene interessanti il Pentagono indica molti territori russi, e precisamente l’isola Kolguev, il circondariato autonomo Jamalo-Nenets, l’arcipelago Severnaja Zemlja, la Sakha (Jakuzia) e le isole della Nuova Siberia.

Come scopo dello studio il documento cita il miglioramento delle capacità del settore commerciale in tutto il mondo di “rispondere ai bisogni del governo degli Stati Uniti in caso di mobilizzazione in eventuali situazioni di emergenza”.