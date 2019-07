Cantando sotto la pioggia

Il leader venezuelano Nicolas Maduro ha ringraziato la Russia, la Cina, il Qatar, l'India e la Turchia per gli aiuti allo sviluppo del Venezuela.

"Ringrazio Turchia, Russia, Cina, Qatar e India per il supporto, il sostegno e i consigli che ci danno per accelerare il nostro sviluppo produttivo", ha scritto Maduro sul suo profilo Twitter.

In precedenza, il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov aveva dichiarato di aver tenuto riunioni con Maduro, con la vicepresidente della Repubblica bolivariana Delsi Rodriguez e delle consultazioni con i rappresentanti del ministero degli Esteri a Caracas.

In Venezuela, il 21 gennaio, sono iniziate le proteste di massa contro il presidente Maduro poco dopo il suo giuramento. Un certo numero di paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno riconosciuto Juan Guaidó come presidente a interim. A sua volta, Maduro ha definito il capo del parlamento un fantoccio degli Stati Uniti. La Russia, la Cina, la Turchia e un certo numero di altri paesi hanno sostenuto Maduro come presidente legittimo.