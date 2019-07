Corea del Nord sequestra motopeschereccio russo

Il motopeschereccio appartiene all’Azienda di pesca nord-orientale e la notizia è stata data dal vicedirettore dell’impresa, Sergej Sedler. L’incidente è avvenuto diversi giorni fa, il 17 luglio alle 4 del mattino, quando il motopeschereccio, secondo quanto riferito da Sedler, si trovava a 55 miglia nautiche dal territorio della Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Sulla nave ancora in movimento sarebbero sbarcati alcuni rappresentanti delle autorità nordcoreane, che in seguito avrebbero scollegato tutti i mezzi di comunicazione e scortato l’imbarcazione al porto di Wŏnsan. A bordo erano presenti 17 membri dell’equipaggio, tra cui due cittadini della Corea del Sud.

Sedler ha precisato che non hanno ancora modo di comunicare con l’equipaggio del Sjankhajlin 8 e solo ieri un rappresentante dell’Ambasciata russa a Pyongyang ha potuto visitare il motopeschereccio. I componenti dell’equipaggio sono tenuti con la forza dentro all’imbarcazione, a eccezione del capitano, del suo aiutante e dei due specialisti sudcoreani, che sono stati trasferiti in albergo in stato di arresto.

Sedler ha riferito che le condizioni in cui i marinai sono reclusi all’interno dell’imbarcazione sono pessime: non c’è un sistema di ventilazione, la temperatura è di 30-35 gradi, ogni giorni si svolgono interrogatori e si teme che le riserve di acqua e cibo stiano per terminare.

Né l’Ambasciata né l’azienda sono al corrente di quando sarà avviato il processo in tribunale sulla vicenda. Lunedì alcuni impiegati consolari dell’Ambasciata russa hanno incontrato il capitano, il secondo aiutante e i marinai sulla nave. Secondo un impiegato della rappresentanza del Ministero degli Esteri russo a Vladivostok i diplomatici stanno cercando una soluzione alla vicenda.