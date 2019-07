Perché gli USA non sono ancora sulla Luna e su Marte

Bridenstine ha spiegato la sospensione del programma lunare sarebbe legata a determinati rischi politici, riferendosi agli insufficienti finanziamenti. Se non fosse per questo, ha aggiunto, gli americani non solo sarebbero sulla Luna, ma anche su Marte.

L’amministratore della NASA ha raccontato che negli anni ’90 e nei primi anni 2000 la NASA ha cercato di tornare sulla Luna e di atterrare sul Pianeta rosso, ma entrambi i programmi richiedevano lunghi preparativi e spese notevoli.

Proprio per questo, ha aggiunto Bridenstine, potrebbe non verificarsi neanche l’atterraggio su Marte in programma per il 2024.

L’amministrazione del presidente USA Donald Trump ha recentemente stabilito lo scopo di accelerare la realizzazione del programma lunare e mandare una persona sul satellite terrestre entro i prossimi cinque anni anziché nel 2018.

Questa nuova missione è stata denominata Artemis, in onore di Artemide, dea greca della Luna e della caccia. Secondo il mito, Artemide era la sorella gemella del dio Apollo, che aveva dato il proprio nome alla missione durante la quale gli USA hanno effettuato il primo atterraggio sulla Luna nel 1969.