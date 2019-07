'Ha stato Putina'

In modo satirico l'autore prende in giro il lavoro dei media cechi del mainstream, in lotta contro le "fake news". "Il titolo del libro descrive un principio comune per tutti i paladini del politicamente corretto: trovare il nemico, e Vladimir Putin si adatta perfettamente a questo ruolo.

"Viene imputato di qualsiasi cosa, dai tentativi di limitare la libertà allo scoppio dei conflitti globali. I nostri attivisti sono pronti a giustificare qualsiasi assurdità con le azioni di Putin", ha detto l'editrice Eva Hrindová in un'intervista con Sputnik. Il libro è incentrato su 100 notizie di attualità relative alla Repubblica Ceca o eventi mondiali, come l'avvelenamento di Skripal, la guerra in Siria e molti altri argomenti.