In questi giorni Facebook, Instagram e Whatsapp hanno sperimentato dei problemi tecnici. Infatti molti utenti hanno avuto problemi con l'upload di fotografie sui servizi in Regno Unito, Germania, Russia, USA e Francia.

Il bug ha mostrato però dei messaggi, di solito nascosti, che vengono utilizzati dal sistema di intelligenza artificiale di Facebook per capire chi si trova nella foto. Con questa tecnologia il social network è in grado di construire una sorta di profilazione dell'utente da utilizzare per scegliere i contenuti migliori da mostrare nella bacheca. Questa tecnologia è vietata in Europa a causa della violazione della privacy.