In Google we Trump

La direttrice per l’innovazione responsabile ha detto che solo Google può impedire una nuova “situazione Trump” e quindi l’azienda non si può dividere.

Il colosso dell’IT si trova al centro di uno scandalo politico proprio nel contesto della grande indagine antitrust che lo vede protagonista. Difficile scegliere un momento meno opportuno per pubblicare il video di una conversazione privata in cui la direttrice per l’innovazione responsabile di Google Jen Gennai parla delle misure che prenderà per un cambio del potere alla Casa Bianca. Il video è stato pubblicato sul sito Project Veritas e prontamente eliminato da YouTube, che si trova sotto il controllo di Google.