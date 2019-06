S-300, S-400, S-ti svegli tardi...

Il Dipartimento della Difesa USA dislocherà in Medio Oriente ulteriori complessi missilistici contraerei Patriot, velivoli autopilotati e aerei dell’intelligence.

Come ha spiegato il Pentagono, la decisione è legata all’intenzione, espressa lunedì, di mandare in Medio Oriente altri 1000 soldati americani in relazione alla situazione in Iran.

Come si legge nella nota del Dipartimento della Difesa su richiesta del Comando centrale (CENTCOM) delle forze armate statunitensi, si tratta di “complessi Patriot, velivoli pilotati e autopilotati per raccolta dati intelligence, un caccia e un velivolo di supporto e altri mezzi di difesa”.