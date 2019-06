L’importanza di avere ‘rapporti protetti’

Gli americani minacciano di annullare le consegne dei caccia F-35 alla Turchia e hanno già respinto i piloti turchi per l'addestramento su questi caccia. In alternativa ai sistemi missilistici russi, gli Stati Uniti propongono ad Ankara i loro Patriot. Tuttavia essi non potranno soddisfare le esigenze di difesa aerea della Turchia, quindi la cooperazione tra Turchia e Russia in questo campo è destinata a rafforzarsi. Ne ha parlato a Sputnik l'ex comandante dell'aviazione turca Erdogan Karakush.