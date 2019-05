Un mercoledì da tweettoni

Così, ha minacciato di reprimere l'Iran se il Paese minaccerà Washington e cercherà di provocare un conflitto.

Tuttavia, in seguito, Trump ha notato che era contro la guerra con l'Iran, ma non poteva permettere all'Iran di creare e possedere armi nucleari. Allo stesso tempo, Trump insiste sui negoziati con l'Iran, che, a sua volta, non è pronto ad andare alle condizioni di Washington.

La strategia di Trump assomiglia all'escalation con Pyongyang nel 2016, quando Trump ha minacciato la Corea del Nord con "fuoco e furia" su Twitter, aumentato la sua presenza militare nella regione e introdotto nuove sanzioni, costringendo Pyongyang a negoziare.