Dacci un taglio!

A partire da venerdì il presidente USA Donald Trump annulla il regime agevolato di cui beneficiava la Turchia per il commercio con gli americani.

Trump ha comunicato la sua decisione con un messaggio indirizzato al Congresso.

“Ho deciso che considerando il livello di sviluppo della Turchia è il momento di porre fine allo stato preferenziale della Turchia come paese in via di sviluppo beneficiario (del programma GSP, ndr) a partire dal 17 maggio”, dice il messaggio.

A marzo Trump aveva già espresso l’intenzione di annullare le condizioni agevolate per la Turchia stabilite dal sistema generalizzato di preferenze (GSP), ma la decisione finale non era stata ancora presa.