C’eravamo tanto armati

È la vice del Segretario di Stato USA Ellen Lord a comunicarlo in una lettera indirizzata all’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, l’italiana Federica Mogherini. Nella lettera, citata dal quotidiano spagnolo El Pais, Lord sostiene che i piani attuali dell’UE in campo di difesa rappresentano una minaccia per l’integrazione dell’industria bellica transatlantica e per la collaborazione militare in ambito NATO.

