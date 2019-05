La Vittoria è nostra! Grazie!

Per quanto le parate in varie città della Russia possano sembrare il fulcro della Giornata della Vittoria, i veri protagonisti di questa importante celebrazione, sono soprattutto i veterani.

Sulle tribune della Piazza Rossa, oltre ai funzionari di stato della Federazione Russa, c'è sempre un nutrito gruppo di veterani. Oggi sono sempre di meno a causa dell'età, ma chi può è sempre in prima fila per partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria.

Molti veterani in divisa e con le medaglie al valore ricevute durante la Grande Guerra Patriottica scendono persino in strada dove, tutti, grandi e piccini, non vedono l'ora di rendere onore e ringraziare questi uomini e donne per aver combattuto per difendere la loro madrepatria.

