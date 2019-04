SenSANZIONI di RELAX

Le sanzioni USA contro l'Iran hanno rafforzato il settore del turismo nel paese, afferma il titolare del touroperator Persepol, Amir Mousavil. "E’ l’effetto ‘proibito’ - in molti desiderano conoscere meglio questo Paese e capire cosa avrebbe di sbagliato secondo la mentalità occidentale".

Le sanzioni americane aumentano i flussi di turisti stranieri in Iran – Amir Mousavil, titolare della Persepol, touroperator iraniano con sede a Kazan, intervistato da Sputnik al ‘KazanSummit-2019’, una importante fiera che tratta relazioni economico-commerciali tra Russia e mondo islamico, afferma che le sanzioni americane non hanno danneggiato il settore del turismo in Iran, anzi, lo hanno rafforzato.

"E’ l’effetto ‘proibito’ - in molti desiderano conoscere meglio questo Paese e capire cosa avrebbe di sbagliato secondo la mentalità occidentale", ha affermato il titolare.