"Prove evidenti"

Gli Stati Uniti hanno mostrato delle immagini satellitari per dimostrare che la Russia sta violando il trattato sull'eliminazione dei missili a corto e medio raggio (INF). Lo ha riferito oggi a Sputnik una fonte a conoscenza dei fatti.

La fonte ha spiegato che i fotogrammi mostrano un oggetto terrestre, simile ad un lanciatore stazionario, ma non il razzo. A Washington hanno pure annunciato le date di due test, il nome del sito di lancio e le coordinate dei lanciatori. Non sono stati tuttavia specificati l'ora e il punto di atterraggio dei missili.

"La data di per sé non dice nulla e non è una conferma. Gli unici indicatori utili potrebbero essere la telemetria o altri dati oggettivi con l'orario di lancio e il punto di decollo, ma nessuno ci ha mai fornito tali informazioni", ha detto la fonte.