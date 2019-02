NATO to be wild

A differenza degli Stati Uniti, la NATO non ha obiezioni a riguardo delle forniture dei sistemi missilistici antiaerei russi S-400 alla Turchia, ha dichiarato il capo di Stato Tayyip Erdogan.

Il contratto per la fornitura in Turchia delle unità missilistiche di contraerea russe S-400, firmato nel 2017 ha generato attriti diplomatici tra Ankara e Washington, che chiede ai partner turchi di rinunciare agli armamenti russi per comprare i Patriot di produzione statunitense.

Le autorità turche perseguono una linea rigida e non pianificano di rinunciare agli S-400 anche se acquisteranno i Patriot: le questioni, secondo l'amministrazione di Erdogan, "non sono correlate".

Le lamentele americane vertono su quattro divisioni S-400 dal valore di 2,5 miliardi $. La Turchia pagherà in parte con fondi propri, in parte con un prestito della Russia. Secondo il vice premier russo Yury Borisov, il contratto prevede un'opzione dopo l'implementazione delle prime consegne.