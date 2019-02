I mastini dei Baskerville

Il primo vice presidente del comitato del Consiglio della Federazione Russa per gli affari internazionali Vladimir Zhabarov ha commentato la dichiarazione del presidente americano Donald Trump.

"Sappiamo che molti europei sono stati coinvolti nelle fila dell'ISIS. Al loro ritorno in patria, verranno giudicati. Ma per quanto riguarda il Regno Unito, Londra si rifiuta categoricamente di prenderli. I francesi si comportano allo stesso modo. Il problema consiste nel fatto che, in conclusione, i militanti non condannati si danno il cambio e infettano tutti con la loro l'ideologia", ha detto Zhabarov.

