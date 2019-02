Negli ultimi giorni il vice premier dell'Italia Matteo Salvini e il presidente della commissione Bilancio di Montecitorio Claudio Borghi hanno espresso l'idea che l'oro della Banca d'Italia "è degli italiani".

Claudio Borghi nella sua intervista a La Stampa ha detto che "in Italia ci sono leggi anche per regolamentare la vendita dei panini in salumeria, però manca una norma che dica chiaramente di chi sono le riserve auree".