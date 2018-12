Profondo giallo

Dal sondaggio risulta che solo il 20% degli intervistati valuta positivamente le azioni di Macron, il che è inferiore del 6% rispetto al mese precedente, mentre il 76% ha dichiarato di valutare con criticità il suo lavoro rispetto al 70% del mese precedente.

© REUTERS / Philippe Wojazer Macron e il ripensamento degli intellettuali

In Francia dalla metà di novembre si svolgono le proteste di massa del movimento "gilet gialli", contro l'aumento dei prezzi del carburante, aumento delle tasse e del costo elevato della vita. Durante gli ultimi scontri del primo dicembre, sono state arrestate 412 persone (378 sono in custodia), sono rimaste ferite non meno di 130 persone, a Parigi ci sono stati danni per 3-4 milioni di euro.