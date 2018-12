Il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian ha dichiarato che il segretariato generale per la difesa e la sicurezza nazionale (SGDSN) sta indagando sul presunto coinvolgimento della Russia nelle proteste dei gilet gialli.

La Russia considera le proteste in Francia come affari interni di questo paese, e né interferisce né interviene negli affari di altri stati, le accuse di coinvolgimento della Russia nelle proteste in Francia sono diffamatorie, ha dichiarato il segretario alla stampa presidenziale russo Dmitry Peskov.