"Abbiamo bisogno di sensibilizzare l'opinione pubblica. Penso che sia necessario per le persone altolocate spieghino come i nostri avversari conducano guerre di informazioni, a volte usando strumenti informatici, per indebolirci. A volte non hanno nemmeno bisogno di inventare nulla, usano informazioni veritiere e le ripetono in un modo apparentemente unilaterale", ha detto durante una discussione nel CSIS sulla sicurezza globale.