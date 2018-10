Uno dei massicci attacchi con uso di droni contro la base della Russia in Khmeimim è stato coordinato da un aereo di ricognizione degli Stati Uniti.

I droni possono funzionare sia in modalità automatica che in modalità manuale, se la soppressione elettronica è in corso.

"I droni non erano controllati manualmente da qualche contadino, ma da un Poseidon-8 equipaggiato con attrezzature moderne", ha sottolineato il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin.