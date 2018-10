"I media fake dicono che i miei ultimi rating di approvazione in diversi Paesi, compresa l'Ue, siano bassi. Certo che sono bassi visto che per la prima volta negli ultimi 50 anni gli faccio pagare un prezzo alto per i loro affari con gli Stati Uniti. Perché gli devo piacere?", ha detto Donald Trump notando che comunque "essi gli piacciono".