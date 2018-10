Netanyahu è sospettato di aver violato la legge in 2 situazioni: per il ricevimento di regali costosi ("caso 1000") e per collusione con il gruppo mediatico "Yediot-Ahronot" ("caso 2000"). La polizia ha già trasferito il fascicolo alla Procura con la raccomandazione di incriminare il capo del governo per corruzione, frode e abuso di potere.