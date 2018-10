Occhio Benjamin, quello non fa solo da ombrellone...

Il Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu il 24 settembre ha annunciato misure per migliorare la sicurezza dei militari russi in Siria in risposta all'abbattimento dell'Il-20 russo, la cui responsabilità è secondo la Russia è di Israele. Secondo il Ministro, su richiesta del presidente, Mosca doterà i posti di comando antiaerei siriani con i sistemi di contraerea missilistica in dotazione solo nelle Forze Armate russe, e svolgeranno anche la soppressione elettronica della navigazione satellitare, dei sistemi di bordo radar e di comunicazione degli aerei da combattimento che attaccano strutture sul territorio siriano. Insieme a questi la Russia entro due settimane darà alla Siria sistemi antiaerei missilistici S-300. Il Ministro ha osservato che la Russia nel 2013 su richiesta di Israele aveva sospeso la fornitura di S-300 alla Siria, ma ora la situazione è cambiata, e non per colpa della Federazione Russa.