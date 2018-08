Il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita Khalid Al-Falih, ha detto che le circostanze politiche non hanno alcun effetto sulla fornitura di petrolio del regno, trasmette l'agenzia SPA.

La scorsa settimana diplomatici canadesi hanno invitato Ryad a liberare immediatamente i detenuti, i difensori dei diritti umani. In risposta, il ministero degli esteri dell'Arabia Saudita ha ritirato il suo ambasciatore da Ottawa, ha dichiarato persona non grata l'ambasciatore del Canada a Ryad, dandogli 24 ore per lasciare il paese.